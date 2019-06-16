بوتين يتهم أميركا بخوض الحروب التجارية بلا «قواعد اشتباك»

المصدر: دوشنبه - وكالات

اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الولايات المتحدة بأنها تخوض «حروب تجارية» عديدة «دون قواعد اشتباك».

ونقل الكرملين عن بوتين قوله في قمة «التعاون وبناء الثقة في آسيا» المنعقدة في عاصمة طاجيكستان دوشنبه أمس: «الذي يحدث فعلياً هو قتال بلا قواعد يقترن بترهيب المنافسين وإقصائهم بأساليب مختلفة عن أساليب اقتصاد السوق». وخلال المؤتمر الأمني، قال بوتين إن الحاجة «إلى جهودنا الجماعية لإيجاد مخرج من الوضع الحالي» لم تكن في أي وقت مضى كما هي عليه الآن، ودعا إلى خلق ثقة جديدة وتكريس معايير تعاون اقتصادي عادل.

ودعا الرئيس الروسي في كلمة ألقاها في القمة التي يشارك فيها 27 دولة و13 مراقباً إلى تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب. واستعرض بوتين في كلمته المواقف الروسية بشأن أفغانستان وسورية وخطة العمل المشتركة حول البرنامج النووي الإيراني (الاتفاق النووي) والوضع في شبه الجزيرة الكورية، طبقاً لما ذكرته قناة «روسيا اليوم» في موقعها الإلكتروني. وأشار بوتين الى أهمية بذل جهود جماعية لتشكيل نظام عالمي عادل وضرورة تعزيز التعاون بين الدول الآسيوية في مجال مكافحة الإرهاب.