12 قتيلاً بإطلاق نار عشوائي في فرجينيا الأميركية

المصدر: واشنطن - وكالات

هاجم موظّف يعمل في المرافق العامة أول من أمس، مجمعاً حكومياً في مدينة فرجينيا بيتش في ولاية فرجينيا بشرق الولايات المتّحدة، وأطلق النار عشوائياً في هجوم أسفر عن مقتل 12 شخصاً وإصابة 4 آخرين.

وقُتل المهاجم في تبادل لإطلاق النار مع عناصر من الشرطة هرعوا إلى موقع الهجوم، في مشهد «يمكن وصفه بساحة حرب»، على ما أفاد قائد الشرطة جيمس سيرفيرا.

وتابع أن المهاجم دخل إلى أحد مباني بلدية فرجينيا بيتش «وبدأ فوراً إطلاق النار على جميع الضحايا في شكل عشوائي».

وقتل أحد الضحايا خارج المبنى في سيارته، فيما عثر على الضحايا الآخرين في الطوابق الثلاثة من المبنى.