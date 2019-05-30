مصر تتسلم الإرهابي هشام عشماوي من ليبيا

المصدر: القاهرة - وكالات

ذكر مصدر عسكري في الجيش الوطني الليبي، أن رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل، زار مدينة بنغازي الليبية، مساء أول من أمس، والتقى قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، في إطار التعاون الأمني في مكافحة الإرهاب، وسلم الجيش الليبي لمصر، القيادي في تنظيم «داعش» الإرهابي هشام عشماوي، أحد أبرز المطلوبين لدى الدولة المصرية والمحكوم عليه بالإعدام، وقال التلفزيون المصري، إنه تم نقل عشماوي، إلى مصر من شرق ليبيا، عبر طائرة عسكرية.

وكان الجيش الليبي احتجز عشماوي في مدينة درنة الليبية في أكتوبر الماضي، وعشماوي هو قائد الخلية الإرهابية التي نفذت هجوم الواحات الذي راح ضحيته ما لا يقل عن 55 قتيلاً من عناصر الشرطة المصرية.

واتهمت السلطات المصرية عشماوي بالضلوع في عدد كبير من الهجمات الإرهابية التي حدثت في مصر، ومن بينها تفجيرات كنائس في الإسكندرية وطنطا والقاهرة، ودير الأنبا صموئيل في المنيا، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وقضية عرب شركس، وكمين الفرافرة، واستهداف الكتيبة 101، كما اتهم بتأسيس وتدريب خلايا إرهابية في ليبيا ونقل عناصرها لتنفيذ عمليات إرهابية في مصر.

وعرضت قنوات تلفزيونية مصرية لقطات حية لهبوط الطائرة العسكرية في مطار القاهرة، وصعود مذيع لتصوير عشماوي الذي كان معصوب العينين وحول أذنيه كمامات، كما شوهد مقبوض عليه آخر لم يتم ذكر اسمه مكبل اليدين ومعصوب العينين أيضاً، وقال مصدران بالمخابرات المصرية لـ«رويترز» إن الرجل يُدعى صفوت زيدان وهو حارس شخصي لعشماوي.