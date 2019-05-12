مدير سجون السودان يفجر مفاجأة عن شقيق البشير

المصدر: دبي- متابعات الإمارات اليوم»

نفى مدير عام السجون في السودان، الأحد، إطلاق سراح العباس البشير شقيق الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، لأنه لم يكن موقوفا أصلا لديهم.

وقال لـ«العربية» «لم نُطلق سراح العباس شقيق الرئيس المخلوع لأنه لم يأتِ إلينا أصلاً».

جاء ذلك بعدما تداولت أنباء عن منح إدارة السجن في الخرطوم إذناً للعباس البشير شقيق الرئيس السوداني المعزول عمر البشير بمغادرة المعتقل الذي تواجد فيه لقرابة أسبوعين، حيث سافر بعدها إلى تركيا.

وقالت مصادر لـ«العربية»، إن عمر البشير وشقيقه عبد الله هما المتواجدان فقط حالياً بسجن كوبر، إضافة إلى زوج شقيقتهما الذي اعتقل هو الآخر مع بعض رموز النظام السابق.

وكان المجلس الانتقالي العسكري أعلن في وقتٍ سابق أن عبد الله والعباس متواجدان في كوبر، إلا أن الأخير حصل على إذنٍ رسمي بالخروج من المعتقل.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام محلية بهروب العباس البشير، شقيق الرئيس السوداني المعزول عمر البشير. وأوردت صحيفة «اليوم التالي» السودانية، أن العباس هرب من السجن إلى تركيا.