السيسي يجدد دعمه للجيش الليبي

المصدر: القاهرة - وكالات

جدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال استقباله قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، دعم بلاده جهود مكافحة الإرهاب في ليبيا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة في مصر، السفير بسام راضي، بأن الرئيس السيسي اطلع من المشير حفتر على مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، مؤكداً دعم مصر لجهود مكافحة الإرهاب والجماعات والميليشيات المتطرفة لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا. كما «أكد السيسي على دعمه دور المؤسسة العسكرية الليبية لاستعادة مقومات الشرعية، وتهيئة المناخ للتوصل إلى حلول سياسية وتنفيذ الاستحقاقات الدستورية، على نحو يلبي تطلعات الشعب الليبي الشقيق نحو الحياة الآمنة الكريمة، وبناء المستقبل الأفضل».