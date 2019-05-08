ارتفاع «غير مسبوق» في شعبية ترامب بفعل مؤشرات اقتصادية إيجابية

المصدر: واشنطن - وكالات

في سابقة تحدث للمرة الأولى منذ دخوله البيت الأبيض في 20 يناير 2017، تخطت شعبية الرئيس الأميركي دونالد ترامب عتبة الـ45%، حسبما كشف استطلاع حديث.

وأفاد استطلاع معهد «غالوب»، أن 46% من الأميركيين راضون عن عمل رئيسهم، مقابل 50% غير راضين عنه.

ووردت هذه الأرقام بعد نشر سلسلة من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، وصدور تقرير المدعي الخاص روبرت مولر، الذي لم يثبت وجود تواطؤ بين فريق حملة ترامب وروسيا خلال انتخابات 2016.

وتستند الأرقام الجديدة إلى تحقيق أجراه المعهد بين 17 و30 أبريل، أي قبل الكشف عن رسالة وجهها مولر إلى وزير العدل بيل بار، احتج فيها على تلخيص الأخير لنتائج التحقيق في مذكرة أصدرها.

وتبقى شعبية ترامب بين الجمهوريين مرتفعة جداً بنسبة 91%، مقابل 12% فقط بين الديمقراطيين.

من ناحية أخرى، أصدر ترامب، أول من أمس، عفواً عن ضابط سابق في الجيش برتبة لفتنانت، سجن لمدة خمس سنوات بتهمة قتل سجين عراقي في عام 2008. وبحسب وكالة «رويترز»، فقد تمت إدانة مايكل بيهينا، وهو قائد وحدة في الفرقة 101 المحمولة جواً، بالقتل غير العمد، وحكم عليه بالسجن 25 عاماً، بعد أن قتل علي منصور محمد، الذي كان يشتبه في انتمائه إلى تنظيم القاعدة. وزعم بيهينا، الذي جرد منصور من ملابسه أثناء استجوابه، وأطلق النار عليه مرتين، أنه تصرف «دفاعاً عن نفسه». وجرى خفض حكمه بعد ذلك إلى 15 عاماً، ثم أطلق سراحه بشكل مشروط في 2014، بعد خمس سنوات من مدة عقوبته.