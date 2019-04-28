بالصور.. وشاح "شهيدات الخبز" يهز تونس

المصدر: الإمارات اليوم -دبي

اهتزت تونس على وقع فاجعة جديدة ضحاياها نساء فقيرات كادحات يعملن في الحقول أملا في توفير لقمة عيش لأطفالهن لكن الموت كان أقرب إليهن، ما حول الوشاح الذي اشتهرن بارتدائه إلى رمز لمأساتهن.

واستيقظت محافظة سيدي بوزيد التونسية على خبر وفاة 8 عاملات في قطاع الفلاحة وإصابة 19 آخرين أغلبهن من قرية واحدة.

ونشر نشطاء ومغردون صوراً وفيديوهات وثقت لحظة وقوع الحادث وأخرى تظهر جثث النساء المتكدسة فوق بعضها.

وقد أطق نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي العديد من الألقاب على النساء الضحايا مثل "شهيدات الخبز" و"شهيدات الحقرة (الظلم)" ليلحقن بقافلة مواطنين قضوا وهم يبحثون عن لقمة العيش أو يدافعون عن حقهم في الحصول عليها.

وأشار نشطاء إلى أن معظم الضحايا أمهات معيلات، خلفن وراءهن عشرات اليتامى.

ومن بين أبرز الصور التي تداولها المدونون حول الحادثة، صورة تظهر وشاح إحدى الضحايا وقد رفعه أبناؤها كعلم فوق بيتها، الأمر الذي أحدث وقعاً كبيراً في البلاد، بعد أن تم اختزال المأساة في صورة هذا الوشاح، الذي تحول إلى علم للطبقات المقهورة اجتماعياً.

وقام عدد من النشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي بنشر صورة وشاح السيدة، وقام آخرون بعمل تصاميم فنية متخذة من ألوان الوشاح علماً يعبر عن مأساتهن، في دعوة للوقوف إلى جانب أسرهن ومساعدة هذه الطبقة الفقيرة.