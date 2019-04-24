بالصور.. محتجون يسيرون قطارا من عطبرة لدعم المعتصمين بالخرطوم

المصدر: الخرطوم - متابعات الإمارات اليوم

وصل العاصمة السودانية مساء الثلاثاء قطار يحمل على متنه نحو «1500» محتج قادمين من مدينة عطبرة شمال السودان للانضمام إلى آلاف المعتصمين بالخرطوم وسط هتافات مدوية ومطالبات بإنهاء أي وجود لنظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير.

وتعد ظاهرة استغلال قطار بالكامل الأولى من نوعها على مستوى العالم، حيث عمد المحتجون إلى استئجار قطار بالكامل للمشاركة في الاعتصام.

وشهد الاعتصام بمقر القيادة العامة أجواء احتفائية وتعالت الأصوات المرحبة بالقادمين الجدد من عطبرة، التي أنطلقت منها الشرارة الأولى للتظاهرات في 19 ديسمبر الماضي.

وهتف المعتصمون مطالبين بالقصاص لقتلى التظاهرات وبعودة السكك الحديدية، وطالبوا رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبدالفتاح البرهان بتنفيذ التزامه بتسليم السلطة للمدنيين.

على صلة قالت مسؤولة شؤون شرق إفريقيا في وزارة الخارجية الأميركية ماكيلا جيمس الثلاثاء إن واشنطن تدعم «المطلب الشرعي» لحكومة يقودها مدني ويطالب بها السودانيون.

وقالت ماكيلا التي تقوم بزيارة الخرطوم حاليا «نحن نؤيد المطلب الشرعي للشعب السوداني بحكومة يقودها مدنيون، نحن هنا لتشجيع الطرفين على العمل معا لدفع هذا المشروع قدما في أسرع وقت ممكن».