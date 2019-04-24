«داعش» يتبنى الهجمات الإرهابية الدامية في سريلانكا

المصدر: كولومبو - وكالات

تبنى تنظيم «داعش» الإرهابي الهجمات الدامية التي استهدفت سريلانكا، الأحد الماضي، وخلفت مئات الضحايا، حيث أعلن التنظيم تبنيه للتفجيرات الإرهابية.

وكان متحدث باسم الشرطة السريلانكية قد أعلن في وقت سابق، أمس، ارتفاع حصيلة ضحايا التفجيرات إلى 310 قتلى.

وقال المتحدث روان غوناسيكيرا في بيان، إن السلطات استجوبت في هذه المرحلة 40 شخصاً على خلفية التفجيرات التي نسبت إلى جماعة محلية هي «جماعة التوحيد الوطنية».

وفي وقت سابق، أفادت وكالة «رويترز»، نقلاً عن مصادر رفيعة، بأن الشرطة السريلانكية تحتجز سورياً، ضمن عدد من الموقوفين المحليين، للاستجواب في ما يتعلق بالهجمات الدامية التي ضربت مناطق عدة بالعاصمة كولومبو وخارجها، مستهدفة كنائس وفنادق فاخرة.

من جهة أخرى، أظهر تحقيق أولي في الاعتداءات الدامية التي وقعت في سريلانكا أنها جاءت «كرد انتقامي على هجوم كرايست تشيرش» في نيوزيلندا.

وقال وزير الدولة لشؤون الدفاع روان ويجيورديني أمام البرلمان، إن «التحقيقات الأولية كشفت أن ما حدث في سريلانكا كان رداً انتقامياً على الهجوم ضد المسلمين في كرايست تشيرش»، في إشارة إلى الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش بنيوزيلندا الشهر الماضي والذي راح ضحيته 50 مصلياً.