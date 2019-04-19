الجيش الليبي يتصدّى لهجوم مسلح استهدف قاعدة جوية

المصدر: طرابلس - وكالات

تعرضت قاعدة جوية كبيرة، يسيطر عليها الجيش الوطني الليبي، في جنوب البلاد، أمس، لهجوم نفذته مجموعة مسلحة.

وقال مصدر في الجيش الوطني الليبي: «إن القتال مستمر في قاعدة تمنهنت بين قوات الجيش من جهة، وعناصر المجموعة المسلحة من جهة أخرى».

وتقع قاعدة تمنهنت الجوية بالقرب من مدينة سبها، كبرى مدن جنوب ليبيا.

وتعرضت القاعدة عام 2018 لهجوم من قبل عصابات إرهابية وجماعات مسلحة من المعارضة التشادية، لكن الجيش الليبي تمكن من صد الهجوم.

وشيدت قاعدة تمنهنت عام 1984، أثناء حكم الزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي، وتبعد نحو 30 كيلومتراً شمال شرق سبها.

وتتميز القاعدة بأهمية استراتيجية، إذ إنها تشرف على الطريق الواصل بين سبها ومنطقة الجفرة في وسط ليبيا، ومناطق شمال ليبيا وجنوبها.

ويأتي هذا الهجوم، في وقت يشن الجيش عملية عسكرية أطلق عليها «طوفان الكرامة»، من أجل تخليص طرابلس من قبضة الميليشيات الإرهابية.

وحسب المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، فإن الجيش تمكن من تحقيق إنجازات عدة خلال العملية.