الجيش الفلبيني: تحطم طائرتي تدريب يودي بحياة 4 طيارين

أعلن الجيش الفلبيني، السبت، أن 4 طيارين من سلاح الجو لقوا حتفهم إثر تحطم طائرتي تدريب خلال رحلة تدريبية في قاعدة فرناندو الجوية بمقاطعة باتانجاس، جنوبي العاصمة مانيلا.

وقال سلاح الجو الفلبيني في بيان إن الحادث وقع، الجمعة، وشمل طائرتين من طراز "إس إف-260"، فيما أفادت وسائل إعلام محلية بأن الطائرتين اصطدمتا في الجو.

وأضاف البيان أن الطائرتين سقطتا داخل نطاق القاعدة الجوية، دون وقوع إصابات أخرى.