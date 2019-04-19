الكويت تدعو السودانيين إلى الهدوء لنجاح العملية السلمية الانتقالية

المصدر: الكويت - د.ب.أ

أكد مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير منصور العتيبي، أن الكويت تتابع باهتمام وعن كثب التطورات في السودان، داعياً الأطراف كافة إلى الهدوء وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، ونبذ العنف، والاستمرار في الحوار، من أجل ضمان نجاح العملية السلمية الانتقالية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، أمس، عن العتيبي قوله، في كلمته أمام مجلس الأمن بجلسته حول دارفور، أول من أمس، إن «ما يجري في السودان شأن داخلي لا يجب التدخل فيه عملاً بالميثاق، مجدداً الدعوة إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالسودان، وأن ينحصر نقاش كل بند في موضوعه، وألا تستخدم الظروف الحالية لتغيير مسارات اتفق عليها المجلس في قراراته».

وأضاف العتيبي أن «تقرير الأمين العام الأخير يؤكد تواصل انخفاض حالات الانتهاكات في دارفور بشتى أنواعها، خلال السنوات الأربع الأخيرة، إضافة إلى ما يشهده الإقليم من استقرار أمني نسبي، علاوة على استمرار عودة النازحين».