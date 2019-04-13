الشرطة المصرية تحبط هجوماً إرهابياً بسيناء

المصدر: القاهرة - وكالات

أحبطت أجهزة الأمن المصرية هجوماً إرهابياً على كمين أمني بسيناء، أمس، وتمكنت من قتل ثلاثة من الإرهابيين.

وقال شهود عيان إن مجموعة من العناصر الإرهابية هاجموا، فجر الجمعة، كميناً أمنياً بمدينة عيون موسى بجنوب سيناء، وتصدت لهم القوة الأمنية، ما أسفر عن مقتل ثلاثة من المنفذين، وإصابة ثلاثة جنود.

وقال شهود العيان إن إطلاق النيران استمر ساعات عدة، ونجحت القوات الأمنية في النهاية في التصدي للهجوم.

وأكدوا أن قوات الأمن قامت بفرض طوق أمني حول موقع الحادث، وأجرت عمليات تمشيط واسعة بحثاً عن أي عناصر إرهابية أخرى.