مقتل 11 شخصاً بينهم 6 من قوات الأمن

المصدر: الخرطوم – أ.ف.ب

قتل 11 شخصاً من بينهم ستة من عناصر قوات الأمن في الخرطوم خلال تظاهرات أول من أمس، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السودانية (سونا)، أمس.

وقالت الوكالة نقلاً عن المتحدث الرسمي باسم الحكومة، حسن إسماعيل، إن الحكومة استمعت خلال اجتماعها «إلى تقرير من مدير شرطة ولاية الخرطوم أوضح فيه استشهاد 11 شخصاً بسبب أحداث الثلاثاء من بينهم 6 من القوات النظامية».

وكان زعيم حزب الأمة السوداني المعارض الصادق المهدي، أعلن أول من أمس، أن مسلحين ملثمين قتلوا 20 شخصاً في هجمات صباحية ضد متظاهرين معتصمين أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة السودانية.

وأشار المهدي، رئيس الوزراء السابق الذي يقوم حالياً بتنظيم تظاهرات مناوئة للرئيس عمر البشير، إلى أن الهجمات تم تنفيذها كل صباح منذ بدء الاعتصام في 6 أبريل.

وقال لصحافيين في أم درمان «هناك رجال مسلحون يرتدون أقنعة يهاجمون الناس في الاعتصام كل صباح». ولفت إلى أن هذه الهجمات «خلفت 20 شهيداً».