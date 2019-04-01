موغريني: الاتحاد الأوروبي رافض لقرار ترامب بشأن الجولان المحتل

المصدر: تونس - وكالات

أكدت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، فيديريكا موغريني، أن الاتحاد رافض لقرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن الجولان المحتل.

كما أكدت، خلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية للقمة العربية، أن «الاتحاد الأوروبي لن يعترف بضم إسرائيل للأراضي المحتلة» في حرب عام 1967. ودعت إلى الالتزام «بحدود ما قبل حرب 1967 والبحث عن تسوية مشتركة لمدينة القدس».

وأشارت إلى «أهمية توطيد العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية». أكدت على أهمية التقارب الجغرافي والثقافي بعيداً عن الكراهية العرقية ونبذ الآخر، استناداً إلى ما يجمعهما من قواسم مشتركة من شأنها الاسهام في تعزيز فرص العمل المشترك الذي وصفته «بالحيوي».

وذكرت أن الكثير من «التحديات المشتركة» تواجه أوروبا والمنطقة العربية.

وطالبت «بضرورة العودة إلى المفاوضات لدفع حل الدولتين بين الفلسطينيين وإسرائيل».

وأبرزت «أهمية البحت عن حلول دائمة في سورية وليبيا وفقاً للقرارات الأممية».

كما شددت على «مساعدة الشعب الليبي على التوصل إلى حل سياسي لأزمته».

وحول أزمة اليمن، قالت: «نريد أن تُترجم مقررات استوكهولم إلى خطوات على الأرض في اليمن».

إلى ذلك، حثت موغريني على «مكافحة خطاب الكراهية ورفض الأجانب».