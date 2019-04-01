قتيلان ومشاجرات في الانتخابات التركية

المصدر: أنقرة - أ.ف.ب

قُتل رجلان، أمس، في شجار وقع أمام مركز اقتراع بمحافظة ملطية شرق تركيا، أثناء الانتخابات البلدية، فيما أوقف سبعة أشخاص إثر شجار بين عدد من المرشحين في حي اسن يورت، غرب إسطنبول، كما أصيب رجل بسكين أثناء شجار آخر في منطقة قاضي كوي شرق المدينة، بحسب الشرطة.

وقالت محافظة ملطية، إن شجاراً وقع صباحاً بين مجموعتين أمام مركز اقتراع في مدينة بوتورغي، بعد أن أطلق النار عليهما شخص أوقف في وقت لاحق.

وأعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد الإدلاء بصوته في اسطنبول، عن أسفه لهذا الواقعة، وأكد أن تحقيقاً فُتح لكشف ملابساته.

وأكد زعيم حزب السعادة تمل كرم الله أوغلو عبر «تويتر»، أن الرجلين عضوان في حزبه، ونسب الاعتداء لابن شقيق مرشح عن حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وتبدو هذه الانتخابات صعبة بالنسبة لحزب أردوغان الذي ألقى بكل ثقله في السباق لتجنّب زلزال قد تسببه هزيمة في أنقرة أو إسطنبول، حيث تواجه البلاد أول انكماش اقتصادي منذ 10 سنوات وتضخماً قياسياً وبطالة متزايدة.