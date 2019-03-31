المؤبد والمشدد لـ30 مصرياً بتهمة الانضمام لـ«داعش»

المصدر: القاهرة - وكالات

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، أمس، 30 مصرياً بالسجن المؤبد والمشدد بتهمة الانضمام لتنظيم «داعش».

وقررت المحكمة الحكم بالسجن المؤبد على 18 متهماً، و8 متهمين بالمشدد 15 سنة، كما عاقبت 4 متهمين بالمشدد 10 سنوات، بتهمة الانضمام للتنظيم الإرهابي.

وقضت المحكمة بوضع جميع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.

وكان المتهمون قذ انضموا لتنظيم «داعش» وتلقوا تدريبات للقتال في سورية وليبيا واتخذوا من منطقة عزبة محسن في الإسكندرية وكراً لهم لشن عمليات إرهابية في مصر.

وأمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالتهم إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا لتشكيلهم جماعة إرهابية تعتنق الأفكار التكفيرية لتنظيم «داعش» الإرهابي، وتمويل تلك الخلية بالأموال والأسلحة والمتفجرات وحيازة مفرقعات بغرض ارتكاب عمليات عنف وتخريب.

وكشفت التحقيقات قيام المتهمين بإمداد تنظيم «داعش» بالمعلومات والملاذات الآمنة لإيواء أعضائه وارتكاب جرائم استهداف الكنائس.

من جهة أخرى، أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة من 1200 إلى 2000 جنيه.

وأطلق السيسي خلال كلمة ألقاها في احتفال سلم خلاله أوسمة للأمهات المثاليات، أكبر حركة ترقيات للعاملين بكلفة تبلغ 1.5 مليار جنيه، كما كشف عن علاوة إضافية بقيمة 15% لمعالجة آثار التضخم. كما منح الرئيس المصري أصحاب المعاشات زيادة بنسبة 15%.