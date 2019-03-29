15 قتيلاً بانفجار سيارة ملغومة في مقديشو

المصدر: مقديشو - رويترز

قتل 15 شخصاً على الأقل في انفجار عبوة ناسفة في شارع مكتظ أمس، في العاصمة الصومالية مقديشو، محطّماً مقهى قريباً بحسب ما قال مسعفون.

وتسبب الانفجار الضخم الذي وقع على طريق مزدحم في تصاعد سحابة ضخمة من الدخان، وتدمير مطعمين، وبعض السيارات التي كانت متوقفة في المنطقة. وقال مدير خدمة أمين للإسعاف، عبدالقادر عبدالرحمن: «نقلنا 15 قتيلاً و16 مصاباً. عدد القتلى قد يرتفع».

وذكرت الشرطة من قبل أن عدد القتلى ثمانية.

وقال رائد الشرطة محمد حسين لـ«رويترز»: «أسفر الانفجار عن تدمير مطعم، ومقتل العديد ممن كانوا داخل المطعم وخارجه. عدد القتلى قد يرتفع».

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير. وكانت حركة الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة استهدفت الفندق نفسه في السابق، الذي يقع على طريق مكة المكرمة المزدحم.

وكان 15 شخصاً قُتلوا يوم السبت الماضي في انفجارين وتبادل لإطلاق النار بين إرهابيين ينتمون لحركة الشباب وقوات الأمن في وسط مقديشو.