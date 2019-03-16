أسوان المصرية تشهد انطلاقة ملتقى الشباب العربي والإفريقي

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم



ينطلق اليوم السبت 16 مارس 2019 ملتقى الشباب العربي والإفريقي من مدينة أسوان المصرية بحضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ولمدة 3 أيام من (16-18) مارس 2019.

وتبدأ فعاليات الملتقى بإقامة احتفالية بمناسبة تسلم مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، وتهدف الاحتفالية إلى إبراز مكانة مصر الإفريقية والعربية كنقطة تلاق بين الحضارتين الإفريقية والعربية وكمحور استراتيجي حيوي للشراكة بينهما.

ويناقش الملتقى -الذي يعد أحد فعاليات منصات منتدى شباب العالم- عدداً من القضايا والموضوعات التي تخص قضايا وتحديات المنطقة العربية والقارة الإفريقية مثل ريادة الأعمال وأثر التكنولوجيا المالية والابتكار على إفريقيا والمنطقة العربية.

كما تتنوع أشكال الفعاليات خلال الملتقى بين جلسات نقاشية وورش عمل وطاولات مستديرة تضم القادة من الشباب وصُناع القرار في حوار مفتوح عن أهم ما يشغل الشباب العالم العربي والأفريقي.

ويشارك في الملتقى أكثر من 1000 مشارك من مختلف الدول الإفريقية والمنطقة العربية تتنوع اهتماماتهم واختصاصاتهم وفقاً لتنوع المواضيع التي من المقرر مناقشتها خلال الملتقى.

كما يضم الملتقى العديد من الفعاليات الثقافية والترفيهية؛ حيث تُقام جولات سياحية للمشاركين في مدينة أسوان المنطقة الحضارية التي طالما ظلت بوابة مصر على إفريقيا.

كما يضم الملتقى العديد من الفعاليات الثقافية والترفيهية؛ حيث تُقام جولات سياحية للمشاركين في مدينة أسوان المنطقة الحضارية التي طالما ظلت بوابة مصر على إفريقيا.