أحمد بن محمد: دبي توفر بيئة داعمة لتطوير إعلام متقدم قادر على صناعة التأثير

أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، أن «قمة الإعلام العربي» تواصل ترسيخ مكانتها منصةً إقليميةً رائدةً تجمع أبرز العقول والخبرات الإعلامية من خلال دعم الحوار البنّاء حول مستقبل القطاع، مشيراً سموه إلى أهمية تطوير منظومة إعلام عربية متكاملة تمتلك الأدوات والكفاءات اللازمة لمواكبة المتغيرات العالمية، والاستفادة من الفرص التي تتيحها التكنولوجيا الحديثة.

ورحّب سموّه بالوفود المشاركة في القمة من المنطقة العربية والعالم المشاركين في أعمال النسخة الأكبر في تاريخ القمة والتي تتواصل أعمالها في دبي حتى السابع عشر من الشهر الجاري. وقال سموه: «برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل دبي توفير البيئة الداعمة لتطوير قطاع إعلامي متقدم وقادر على صناعة التأثير. وتؤكد المشاركة الواسعة في القمة مكانتها ملتقىً رئيساً للقيادات والخبرات الإعلامية، ومنصةً لاستشراف التحولات وصياغة رؤى وأفكار جديدة تسهم في الارتقاء بمستقبل الإعلام العربي».

جاء ذلك خلال جولة قام بها سمو النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، في مقر «قمة الإعلام العربي 2026»، التي بدأت فعالياتها أمس في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة نخبة من القيادات الإعلامية والفكرية وصنّاع القرار والخبراء من المنطقة والعالم، حيث روعي في تصميم المقر إتاحة مساحة رحبة لتلاقي المشاركين وتبادل الأفكار والرؤى والاطلاع على مزيد من التجارب الإعلامية الناجحة كقيمة مضافة تزيد من الأثر الإيجابي لنقاشات الجلسات التي تضمها أجندة القمة.

واستمع سموه خلال الجولة إلى شرح من مديرة نادي دبي للصحافة، مريم الملا، ومديرة «براند دبي»، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، شيماء السويدي، حول أجنحة وفعاليات القمة وما تضمه من منصات متخصصة، وما تقدمه من مبادرات ومشروعات وتجارب إعلامية وتقنية مبتكرة تستشرف مستقبل القطاع، وتسهم في تعزيز قدرته بما يعزّز جاهزية القطاع لمواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الإعلام عالمياً.

وتطرق الشرح إلى أبرز الفعاليات والبرامج التي تشملها أجندة الدورة الرابعة والعشرين للقمة، والموضوعات التي تناقشها منتدياتها الثمانية المتخصصة، وما توفره من مساحة واسعة للحوار وتبادل الخبرات والرؤى بين القيادات الإعلامية والخبراء والمتخصصين وصنّاع المحتوى.

أحمد بن محمد:

• المشاركة الواسعة في القمة تؤكد مكانتها ملتقىً رئيساً للقيادات والخبرات الإعلامية.