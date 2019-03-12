«صيحة فزع» تونسية عقب كارثة وفاة 12 رضيعاً

المصدر: تونس - وكالات

قالت وزير الصحة بالإنابة في تونس، سنية بالشيخ، إن القطاع العمومي يطلق، اليوم، «صيحة فزع» على خلفية وفاة 12 رضيعاً في مستشفى عام، في حادثة تعكس حالة الانهيار الكبيرة للصحة العمومية، في البلاد.

وقالت الوزير بالإنابة، في مؤتمر صحافي أمس، بشأن كارثة وفاة 12 رضيعاً في قسم التوليد بمستشفى الرابطة، يومي السابع والثامن من الشهر الجاري، إن رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، سيتولى بشكل مباشر ملف الصحة العامة، في ظل الوضع الصعب للقطاع. وتعهدت بالشيخ بوضع حد لعمليات تسليم غير لائقة، لوفيات رضع في «علب كرتونية».

وتمثل حادثة الوفاة الجماعية أحدث وأخطر كارثة، ضمن سلسلة من الأخطاء وحالات الفساد التي تضرب هذا القطاع الحساس، والذي يعاني تدني الخدمات، وهجرة مكثفة للأطباء إلى الخارج.

وفجرت الحادثة حالة من الغضب والحزن في تونس.

وقالت بالشيخ: «الأطباء في القطاع، أيضاً، يطلقون صيحة فزع، رئيس الحكومة كلفني بالإشراف على الوزارة، لكنه سيتولى الملف بصفة مباشرة».

وأفادت بأنه يجري تحليل العينات بالقسم في ثلاثة مختبرات، للتأكد من أسباب الوفاة، وأنه سيجري الكشف عن نتائجها على الفور.

وأشارت إلى أن الملاحظات الأولية تشير إلى حالات تعفن شائعة، لكنها غير مقبولة عند مستويات معينة، لافتة إلى أن 12 رضيعاً لقوا حتفهم . وقالت مديرة الصحة العمومية، نبيهة البورصالي: «هناك إمكانية كبيرة، أن تكون الجرثومة في مستحضر التطعيم».