تجريد حمزة بن لادن من الجنسية السعودية

المصدر: الرياض - وكالات

أسقطت المملكة العربية السعودية الجنسية عن حمزة بن لادن، نجل زعيم تنظيم "القاعدة "السابق أسامة بن لادن.

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية أنه صدر الأمر الملكي رقم (15690)، بشأن الموافقة على إسقاط الجنسية السعودية عن حمزة أسامة محمد بن لادن من السجلات الرسمية بحسب ما جاء في الجريدة الرسمية العدد 4767 وتاريخ 16 جمادى الآخرة 1440هـ.

وأمس أعلنت السلطات الأميركية، عن مكافأة قدرها مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تساعد في اعتقال حمزة بن لادن.

والمعروف أن حمزة بن لادن من مواليد عام 1989 أو 1991 في قندهار، وقتل شقيقه خالد بن لادن في عام 2011 في الغارة التي أسفرت عن مقتل والده.

وتشير الوثائق التي ضبطتها القوات الأميركية في مخبأ أسامة بن لادن إلى أن حمزة بن لادن تدرب على صنع واستخدام المتفجرات، وأنه أبدى منذ صباه الباكر رغبة في الالتحاق بصفوف الجهاديين.

وحدا ذلك بمحللي أجهزة الاستخبارات إلى الاعتقاد بأن ابن لادن عمل على إعداد نجله الأثير حمزة لخلافته في زعامة الشبكة الإرهابية خاصة وأن اللقب الذي يطلقه عليه أنصاره هو ولي عهد الجهاد.

ومنذ عامين، صنفت الولايات المتحدة حمزة بن لادن الذي يسود اعتقاد بأنه يبلغ من العمر 30 عاما، إرهابيًا دوليًا.