الحمدالله يطالب بضغط أوروبي على إسرائيل

المصدر: رام الله - د.ب.أ

طالب رئيس حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية، رامي الحمدالله، أمس، المجتمع الدولي، لاسيما الاتحاد الأوروبي، بالضغط على إسرائيل لوقف الاقتطاع من أموال الضرائب الفلسطينية، وإعادتها بالكامل.

وقال الحمدالله، في بيان عقب لقائه في رام الله مبعوث الاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط سوزان تريستال، إن «هذه ليست قضية مالية، إنما قضية سياسية، أموالنا حق لنا، وإسرائيل تقوم بجبايتها بالنيابة عنا».

كما حث الحمدالله الاتحاد الأوروبي على الاعتراف بالدولة الفلسطينية «لدفع عملية السلام إلى الأمام، مثلما طالب الرئيس محمود عباس، أخيراً، في القمة العربية الأوروبية التي عقدت في شرم الشيخ».

وحسب البيان، استعرض الحمدالله «الانتهاكات اليومية الإسرائيلية، واعتداء جيش الاحتلال ومستوطنيه على المقدسات، سواء في القدس أو الخليل، والتوسع الاستيطاني ومساعي إسرائيل لتدمير حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المتواصلة جغرافياً على حدود عام 1967».