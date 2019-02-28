3 تهم تحاصر نتنياهو من بينها فضيحة رشوة

المصدر: القدس المحتلة - أ ف ب

اعلن النائب العام الإسرائيلي اليوم انه قرر توجيه لائحة اتهام بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تتضمن تلقي الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

وقال المدعي العام افيخاي مندلبنت إنه أبلغ محامي نتنياهو قراره توجيه «تهم جنائية عدة ارتكبت خلال فترة توليه منصب رئيس الوزراء ومنصب وزير الاتصالات، في الملفات المعروفة باسم ملف 1000 وملف 2000 وملف 4000».

وعبر مندلبنت عن رغبته في عقد جلسة استماع لرئيس الوزراء حيث سيحصل نتنياهو على فرصة للدفاع عن نفسه قبل تقديم الاتهامات.

ويأتي هذا الإعلان قبيل انتخابات الكنيست في التاسع من أبريل التي يواجه فيها نتنياهو تحديا صعبا من تحالف سياسي وسطي برئاسة بني غانتس رئيس الاركان العسكري السابق الذي يحظى بالاحترام.

وقال حزب الليكود اليميني الحاكم في بيان «هذا اضطهاد سياسي». واعتبر أن «النشر الأحادي لإعلان المدعي العام قبل شهر من الانتخابات، دون إعطاء رئيس الوزراء فرصة لدحض هذه الاتهامات الباطلة، هو تدخل صارخ وغير مسبوق في الانتخابات».