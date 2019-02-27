ترامب وكيم يصلان هانوي عشية القمة

المصدر: هانوي - وكالات

وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أمس، إلى هانوي، قبل يوم واحد من بدء القمة الثانية لهما، في مسعى للتوصل لاتفاق بشأن تعهد كوريا بالتخلي عن برنامج الأسلحة النووية.

كما وصل الزعيم الكوري الشمالي إلى فيتنام، أمس، حيث نزل في ختام رحلة طويلة بقطاره المصفح، اجتاز خلالها 4000 كيلومتر، في محطة قطارات دونغ دانغ، البلدة الفيتنامية الحدودية مع الصين.

وحيّا تلاميذ يرفعون الأعلام الكورية الشمالية والفيتنامية كيم، الذي يرافقه طاقم من رجال الأمن.

وحيّا كيم الحشود، ثم استقلّ بعد ذلك سيارة إلى العاصمة هانوي.

وبعد استراحة لساعات، أجرى زيارة استمرت 50 دقيقة لسفارة بيونغ يانغ، قبل العودة إلى فندقه.

ويجتمع كيم وترامب اليوم وغداً، على أمل البناء على التزام قطعاه في اجتماعهما الأول، في سنغافورة، يونيو الماضي، بتخليص شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.

وحرص ترامب على إبداء تفاؤل، مؤكداً على «تويتر» أنه يترقب «قمة مثمرة جداً».