فيتنام ترحل شبيه «كيم» قبيل قمة الزعيم الحقيقي وترامب

المصدر: هانوي – وكالات

قال الممثل الكوميدي الأسترالي، هاوارد إكس، الذي يقلد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أمس، إن السلطات الفيتنامية قررت ترحيله قبل نحو 24 ساعة من وصول كيم الحقيقي لحضور قمة تعقد هناك مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ووصل شبيه كيم إلى العاصمة الفيتنامية هانوي، الجمعة الماضي، برفقة شريكه الشبيه بترامب، ما اجتذب المارة ووسائل الإعلام، وتعانق الشبيهان وتبادلا القبلات أمام الكاميرات.

ومن المقرر أن يعقد الزعيمان الحقيقيان قمة في هانوي، غداً وبعد غد، هي الثانية لهما، وشددت فيتنام من الإجراءات الأمنية في العاصمة قبيل القمة، فيما انتشرت لوحات ترحب بالزعيمين في الشوارع، كما عرضت المحال التجارية ملابس عليها علمي الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، وعرضت أخرى زجاجات مياه وعصائر وميداليات عليها صورتا ترامب وكيم.