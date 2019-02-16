إصابة 20 فلسطينياً برصاص الاحتلال قرب حدود غزة خلال «مسيرة العودة»

المصدر: غزة - أ.ف.ب

أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة بأن 20 فلسطينياً أصيبوا، أمس، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في المواجهات التي اندلعت خلال احتجاجات «مسيرة العودة» قرب السياج الحدودي شرق القطاع.

وقال الناطق باسم الوزارة، أشرف القدرة، في بيان: «أصيب 20 مواطناً برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بينهم صحافي (مستقل) وسيدة، إضافة إلى العشرات باستنشاق الغاز السام (المسيل للدموع) الذي استخدمته قوات الاحتلال في قمع المتظاهرين المدنيين خلال الجمعة الـ47 لمسيرات العودة وكسر الحصار». وأوضح أن بين المصابين «اثنين في حالة خطرة».

وشارك آلاف الفلسطينيين في هذه الاحتجاجات التي تنظمها الهيئة العليا لمسيرات العودة، وتضم جميع الفصائل ومنظمات مدنية وشعبية، حيث حاول العشرات منهم الاقتراب من السياج الفاصل، لكن الجنود الإسرائيليين أطلقوا الرصاص الحي والغاز المسيل للدمع لإبعادهم.

وأطلق عدد من المشاركين قنابل صوتية تجاه الجنود المتمركزين في عربات مصفحة وخلف سواتر رملية قرب السياج.

وقالت الهيئة العليا في بيان تلاه عضو الهيئة والقيادي في حركة «الجهاد الإسلامي»، خضر حبيب، في مؤتمر صحافي عقد شرق مدينة غزة، إن «غزة لن تهدأ أبداً إلا إذا نالت حقوقها وحقوق شعبها كاملة في الحرية والتحرير والعيش بكرامة. ستقاوم غزة الظلم بكل الوسائل المشروعة والمكفولة لها دولياً وإنسانياً من أجل تحقيق أهدافها الوطنية».