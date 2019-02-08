واشنطن تحفز ضباط فنزويلا لدعم غوايدو

المصدر: واشنطن - وكالات

قال مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، إن الولايات المتحدة ستدرس رفع العقوبات عن كبار ضباط الجيش الفنزويلي، إذا اعترفوا بحكومة خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيساً مؤقتاً للبلاد.

وقال بولتون على «تويتر»، الليلة قبل الماضية، إن الولايات المتحدة ستنظر في رفع العقوبات عن أي ضابط كبير في الجيش الفنزويلي «يساند الديمقراطية، ويعترف بالحكومة الدستورية للرئيس خوان غوايدو. وإذا لم يحدث ذلك فسيتم إغلاق الدوائر المالية الدولية بالكامل».

واعترفت واشنطن بغوايدو، وحذت دول أخرى حذوها، ما زاد الضغوط على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.