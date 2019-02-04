ترامب: نريد الإبقاء على وجود عسكري أميركي في العراق

المصدر: واشنطن - وكالات

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن احتفاظ الولايات المتحدة بوجود عسكري في العراق أمر مهم حتى يمكنها مراقبة إيران.

وأضاف ترامب في مقابلة بثتها شبكة «سي.بي.إس»، أمس، أن الولايات المتحدة أنفقت مبلغاً باهظاً على إقامة قاعدة في العراق. وتابع في مقتطفات من المقابلة «ربما نحتفظ بها أيضاً. وأحد الدوافع وراء رغبتي في الاحتفاظ بها هو أنني أريد مراقبة إيران على نحو ما، لأن إيران تمثل مشكلة حقيقية».

ورداً على سؤال عما إذا كان ذلك يعني أنه يريد أن يكون قادراً على ضرب إيران، قال ترامب: «لا، لأنني أريد أن أكون قادراً على مراقبة إيران».

من جهة أخرى قال ترامب، إن أجهزة الاستخبارات الأميركية أخطأت عندما خلصت لنتائج أفادت بامتلاك العراق أسلحة دمار شامل خلال حكم الرئيس العراقي السابق صدام حسين.

وقال: «أنا أختلف معهم».