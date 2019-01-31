النيابة العامة تفتح تحقيقاً في «فيديو رانيا يوسف»

المصدر: دبي – الإمارات اليوم

أصدر النائب العام المصري، المستشار نبيل أحمد صادق، قراراً بإحالة البلاغ المقدم من محامي الفنانة رانيا يوسف، شعبان سعيد، ضد مروج الفيديو الإباحي المنسوب لها زوراً، إلى نيابة وسط القاهرة للتحقيق فيه.

وكان المحامي شعبان سعيد تقدم بداية الأسبوع الجاري، ببلاغ للنائب العام يطلب فيه القبض على والتحقيق مع مروج فيديو اباحي منسوب لموكلته زوراً، والتي فوجئت بانتشار فيديو إباحي مزور مع مخرج شهير على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد اتصالات من زملائها الفنانين يحذرونها من اتشار الفيديو.

ويظهر في الفيديو شخص مجهول يؤكد أن رانيا يوسف هي من تظهر في الفيديو ويكيل لها السباب والطعن في عرضها.

وقال محامي الفنانة أنها تتعرض لحملة تشويه ممنهجة، مطالباً بسرعة القبض على مروج الفيديو المزور.

وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي، أعلن المكتب الإعلامي لرانيا يوسف، "أنه سوف يتم مقاضاة أي موقع أو صحيفة أو صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تسيء لها بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال نشر أية أخبار أو صور للتشهير بها، وفقا لمواد ونصوص قانون العقوبات".