الأردن.. تعديل وزاري على حكومة الرزاز

المصدر: عمان - وكالات

أجرى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أمس، تعديلاً على حكومة رئيس الوزراء عمر الرزاز، شمل أربع وزارات هي التعليم العالي والشؤون البلدية والسياحة والنقل. وقالت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) إنه صدرت الإرادة الملكية، بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة عمر الرزاز. وحسب الوكالة، شمل التعديل تعيين وليد سالم المعاني وزيراً للتربية والتعليم ووزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، ووليد محي الدين المصري وزيراً للشؤون البلدية، ومجد محمد شويكة وزيرة للسياحة والآثار، والمهندس أنمار فؤاد الخصاونة وزيراً للنقل.

وطبقاً للوكالة، أدى الوزراء اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني في قصر الحسينية بحضور رئيس الوزراء عمر الرزاز، ورئيس الديوان الملكي يوسف حسن العيسوي. ويعد هذا التعديل الثاني على حكومة الرزاز التي تشكلت عقب إقالة رئيس الوزراء السابق هاني الملقي على وقع احتجاجات شعبية رفضاً لقانون ضريبة الدخل.