إصابة 4 بمواجهات مع الاحتلال في القدس المحتلة

المصدر: القدس المحتلة - وكالات

أصيب أربعة مقدسيين، أمس، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي شارع العين في بلدة سلوان بالقدس المحتلة، وأفاد مركز معلومات وادي حلوة في سلوان، بأن مجموعة من المستوطنين قامت بسبّ شبان وفتية في شارع العين بالبلدة، وحصلت مشادات كلامية بينهم، تبعها اقتحام قوات الاحتلال للمنطقة، وأطلقت قنابل صوتية وأعيرة مطاطية، مستهدفة الشبان الموجودين هناك.

أضاف المركز أن أربعة شبان أصيبوا بشظايا القنابل الصوتية والأعيرة المطاطية، فيما احتجزت قوات الاحتلال طفلاً مقدسياً، واعتدت عليه بالضرب.

ودعت القوى الوطنية في رام الله، للمشاركة في اعتصام أمام مقر وكالة التنمية الأميركية (USAID) في شارع الإرسال، الأربعاء المقبل، احتجاجاً على ما تردد بشأن قطع واشنطن جميع المساعدات المالية عن الفلسطينيين بحلول نهاية الشهر الجاري، وأكدت القوى رفضها مقايضة حقوق الفلسطينيين بأموال الدعم الأميركي المشروط.