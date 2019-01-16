بالصور.. عاصفة شديدة تحجب الرؤية في مصر

المصدر: القاهرة - وكالات

ضربت عاصفة شديدة محملة بالرمال والأتربة القاهرة ومناطق مختلفة في مصر، اليوم الأربعاء، وقال مسؤولون إنها أثرت على حركة الطيران وتسببت في إغلاق موانئ في البحرين الأحمر والمتوسط.

وأشار مصادر بمطار القاهرة الدولي، إن العاصفة تسببت في انخفاض مستوى الرؤية في أرض المطار لأدنى معدلاتها، وهو ما أدى إلى تحويل رحلة تابعة للخطوط النمساوية قادمة من النمسا لتهبط في مطار لارنكا في قبرص، وتأخر وصول عدد من الرحلات.

وقالت هيئة موانئ البحر الأحمر، إنه تم إغلاق ميناءي السويس والزيتيات في تمام الساعة الثانية ظهرا، نظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح وارتفاع الأمواج.

وفي مدينة الإسكندرية المطلة على البحر المتوسط، نوه المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية رضا الغندور، إن حركة الملاحة لا تزال متوقفة لليوم الرابع على التوالي في ميناءي الإسكندرية والدخيلة بسبب سوء الطقس وارتفاع الأمواج وزيادة سرعة الرياح إلى الحد الذي يمنع دخول وخروج السفن من وإلى الأرصفة.

وقالت غرفة عمليات محافظة كفر الشيخ المجاورة للإسكندرية، إن الرياح الشديدة تسببت في سقوط برج كهربائي متوسط الجهد في مركز بيلا، وهو ما تسبب في انقطاع الكهرباء عن 20 قرية.

ونصحت وزارة الصحة في بيان صادر أمس، المواطنين الذين يعانون من مشاكل صدرية بتجنب الخروج من المنازل في الأيام التي تنتشر بها العواصف والأتربة إلا لظروف قهرية، لافتة إلى أن مستشفيات الأمراض في مختلف أنحاء البلاد جاهزة لاستقبال أية حالات مرضية بسبب سوء الطقس.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن من المتوقع تحسن الأحوال الجوية، غدا الخميس، على أغلب أنحاء البلاد، ولكن ستظل درجات الحرارة أقل من معدلاتها.