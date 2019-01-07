ترامب يشيد بكاتدرائية مصر

المصدر: القاهرة - الإمارات اليوم

أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بافتتاح أكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط بمصر، وقال على موقع «تويتر»، أمس: «متحمس لرؤية أصدقائنا في مصر وهم يفتتحون أكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط، الرئيس السيسي ينقل بلاده إلى مستقبل أكثر شمولاً».

ودشن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، مسجد العاصمة الإدارية الجديدة، وكاتدرائية «ميلاد المسيح» للأقباط الأرثوذكس الأكبر في الشرق الأوسط، وسط إجراءات أمنية مشددة، غداة انفجار قنبلة أدت إلى مقتل ضابط شرطة كان يحاول تفكيكها قرب كنيسة أخرى شرق القاهرة. وطالب السيسي حضور الاحتفالية بالوقوف دقيقة حداد على روح الضابط.