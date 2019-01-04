نتنياهو: أنا ميسي السياسة الإسرائيلية

المصدر: متابعة الامارات اليوم

بتشويه صورته، وممارسة ضغوط على النائب العام، أفيحاي مندلبليت، لتقديم لائحة اتهام ضده، في محاولة لعرقلة استعدادات نتنياهو للانتخابات المقررة في إبريل المقبل، والتأثير على الناخبين الإسرائيليين.

واتهم نتنياهو اليسار الإسرائيلي وجهات إعلامية وسياسية بالتأثير على العملية الديمقراطية في إسرائيل، والضغط من أجل استدعائه للتحقيق في عدد من القضايا، وذلك من أجل عرقلة "ميسي" اليمين في الانتخابات المقبلة، وهو اللقب الذي أطلقه على نفسه الليلة الماضية في مقطع فيديو، حيث شبه اليسار مثل فريق كرة القدم الذي يعرف أنه سيخسر اللعبة ضد اليمين، فيحاول إخراج "ميسي" من اللعبة السياسية بطريقة غير نزيهة، على حد وصفه.

في المقابل، ردت رئيسة حزب "ميرتس" اليساري، عضو الكنيست تامار زندبرج، على تصريحات نتنياهو قائلة: "نتنياهو مثل مجرم محترف، يجيد التحدث بلطف وبابتسامة"، واعتبرت أن تصريحاته بمثابة تهديد للنائب العام، في محاولة لترويع الجهاز القضائي على طريقة أفلام الجريمة الأميركية.