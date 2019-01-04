بالصور.. تخريب مقر التلفزيون الفلسطيني الرسمي في غزة

المصدر: غزة - معا

اقتحم ملثمون مجهولون قبيل ظهر الجمعة، مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية في حي تل الهوا غرب مدينة غزة.

وأفادت الوكالة الرسمية «وفا» أن مجموعة من الملثمين اقتحموا مقر الهيئة وأحدثوا خرابا ودمارا في المعدات والأجهزة الخاصة بالتلفزيون.

واقتحم المجهولون المقر وكان خاليا تقريبا من الموظفين حيث موعد صلاة الجمعة، واحدثوا به أضرارا.

من جانبه أكد مراسل تلفزين فلسطين فؤاد جراد أن مجموعة من الملثمين قاموا باقتحام المبنى حيث كان مغلقا ولم يكن به موظفون وقاموا بتخريب وتدمير كل مقتنيات المكتب.

وقال«قاموا بتكسير كل ما يمكن تخيله من معدات وكاميرات وأجهزة البث الخارجي والضرر الأكبر كان في دائرة التصوير والإذاعة المسموعة نفسها».

ولفت أن من قام بالتخريب كان يهدف إلى تخريب المعدات بشكل كامل والقضاء عليها مبينا أن الخسائر تقدر بحوال 150 ألف دولار على الأقل.

من جانبه اعتبر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة اقتحام مقر تلفزيون فلسطين بغزة عمل مدان ومستنكر، وتخريب المعدات والمتلكات جريمة نكراء تتطلب من الأجهزة الأمنية ملاحقة الجناة وتقديمهم للمحاكم.