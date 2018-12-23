مقتل وإصابة أكثر من ألف شخص في أمواج مد عاتية بـ اندونيسيا

المصدر: جاكرتا -د ب أ

ارتفعت حصيلة قتلى موجات المد العاتية (تسونامي) التي ضربت الساحل الإندونيسي إلى 222 شخصا والمصابين إلى 843 ، طبقا لما ذكرته هيئة مواجهة الكوارث الإندونيسية

وقال المتحدث باسم الوكالة، سوتوبو بورو نوجروهو، في بيان إن الحادث الذي وقع ليل السبت ومن المتوقع أن يزداد عدد الضحايا مع استمرار السلطات في جمع بيانات عن المناطق المتضررة جراء أمواج تسونامي.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ وعلم الجيوفيزياء الإندونيسية إن الانهيارات الأرضية التي تقع تحت سطح البحر نتيجة ثوران بركان ماونت اناك كراكاتو، قد تكون هي السبب في أمواج المد العاتية.