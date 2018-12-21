ارتفاع عدد قتلى «السترات الصفراء» في فرنسا إلى 9 أشخاص

المصدر: باريس - رويترز

أعلنت السلطات الفرنسية أن شخصاً تاسعاً قتل في احتجاجات «السترات الصفراء»، حيث لايزال عدد غير محدد من المتظاهرين يقطعون طرقاً في جميع أنحاء البلاد. وقال وزير الداخلية كريستوف كاستانير، للصحافيين «وقعت حالة وفاة تاسعة هذا الصباح (أمس)، في أجين بالقرب من أحد الميادين. كان واحداً من أصحاب السترات السفراء، وكان يحتج في الخارج، لكنه لم يتبع تعليمات السلامة على الطرق».

وذكر مسؤولون محليون أن الضحية الأحدث، وهو رجل يبلغ من العمر نحو 60 عاماً، صدمته شاحنة قرب طريق سريع تجمع عليه المحتجون.

وحدثت معظم الوفيات نتيجة حوادث طرق، لأن المحتجين يغلقون الميادين، ويدمرون أكشاك تحصيل رسوم الطرق. وبدأ أصحاب السترات الصفراء تظاهراتهم في منتصف نوفمبر، احتجاجاً على زيادة ضريبة الوقود.

لكن الحركة تطورت بعد ذلك إلى احتجاجات أوسع على الإصلاحات الاقتصادية للرئيس إيمانويل ماكرون. وشابت الاحتجاجات في باريس هذا الشهر أعمال عنف وتخريب.