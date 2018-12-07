تحديد موعد الاستفتاء على الدستور الليبي منتصف يناير

المصدر: طرابلس - د.ب.أ

أعلن رئيس المفوضية الليبية العليا للانتخابات، عماد السايح، أمس، أن موعد الإعلان عن بدء عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الليبي الدائم، سيكون في النصف الأول من يناير المقبل.

وقال السايح، في مؤتمر صحافي عقده بطرابلس، إن «موعد الإعلان المرتقب سيكون في النصف الأول من يناير المقبل، والاقتراع سيجري في نهاية فبراير المقبل».

وأشار السايح إلى أن إعلان موعد إجراء الاستفتاء على الدستور بالتحديد، سيتم بعد التأكد من استيفاء شروط الاتفاق السياسي، وقانون الاستفتاء، وميزانية التمويل، وتأمين عملية ومقار التصويت والمفوضية.

وتحدث عن مخاطبتهم رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، ومطالبته بتخصيص 40 مليون دينار ليبي لتنفيذ الاستفتاء.

وأكد السايح، في سياق حديثه، أن المفوضية، التي يترأس مجلسها، لن تخطو أي خطوة قبل ضمان تأمين موظفيها ومكاتبها، ومقار التصويت.