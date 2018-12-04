فرنسا: اختبار إيران لصاروخ باليستي «مستفز»

المصدر: باريس - وكالات

قالت وزارة الخارجية الفرنسية، أمس، إن إجراء إيران اختباراً لصاروخ باليستي متوسط المدى قادر على حمل رؤوس حربية عدة هو «عمل مستفز ومزعزع للاستقرار».

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، أنييس فون دير مول، في بيان: «فرنسا قلقة بشأن اختبار إيران لصاروخ باليستي متوسط المدى السبت الماضي، وهي تدين هذا العمل المستفز المزعزع للاستقرار».

وأضاف البيان أن الاختبار يخالف قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، داعياً طهران للتوقف فوراً عن جميع الأنشطة المتعلقة بالصواريخ الباليستية المصممة لحمل رؤوس نووية.

من جانب آخر، اعترف رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني، أمس، بأن بلاده تواجه ما وصفه بـ«تحديات مزمنة» كانت موجودة قبل إعادة الولايات المتحدة فرض العقوبات على طهران بزمن طويل.

وقال لاريجاني خلال مؤتمر صحافي: «العوامل الخارجية تؤثر على اقتصادنا، لكن هناك مشكلات مستمرة منذ زمن»، مشيراً إلى عدد من التحديات بينها الحكومة الكبيرة والمكلفة، ومعدلات الفائدة المرتفعة التي تعطل الإنتاج وصناديق المعاشات التي تفتقد إلى السيولة، إضافة إلى أزمة المياه.