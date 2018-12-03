فرنسا: اختبار إيران لصاروخ باليستي "مستفز"

المصدر: باريس - وكالات

وصفت وزارة الخارجية الفرنسية، إجراء إيران اختبار لصاروخ باليستي متوسط المدى قادر على حمل عدة رؤوس حربية بأنه "عمل مستفز ومزعزع للاستقرار".

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، أنييس فون دير مول، في بيان: "فرنسا قلقة بشأن اختبار إيران لصاروخ باليستي متوسط المدى السبت الماضي، وهي تدين هذا العمل المستفز المزعزع للاستقرار".

أضاف البيان أن الاختبار يخالف قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، ودعت فرنسا طهران للتوقف فورا عن جميع الأنشطة المتعلقة بالصواريخ الباليستية المصممة لحمل رؤوس نووية.

من جانب آخر، اعترف رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني، بأن بلاده تواجه ما وصفه بـ"تحديات مزمنة" كانت موجودة قبل إعادة الولايات المتحدة فرض العقوبات على طهران بزمن طويل.

وقال لاريجاني خلال مؤتمر صحافي، اليوم: "العوامل الخارجية تؤثر على اقتصادنا، لكن هناك مشاكل مستمرة منذ زمن"، مشيرا إلى عدد من التحديات التي تواجهها بلاده بينها الحكومة الكبيرة والمكلفة، ومعدلات الفائدة المرتفعة التي تعطل الإنتاج وصناديق المعاشات التقاعدية التي تفتقد إلى السيولة إضافة إلى أزمة المياه.

أضاف أن "مركز الأبحاث التابع للبرلمان حذر مرارا من هذه التحديات لكن الحكومة لم تتعامل بعد مع المشاكل الأساسية".