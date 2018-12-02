ارتفاع ضحايا سيول العراق إلى 27 قتيلاً

المصدر: بغداد - وكالات

أعلن الدفاع المدني العراقي، أمس، وفاة أربعة أشخاص، بينهم طفل، جراء الأمطار والسيول التي اجتاحت مدينة الموصل شمال بغداد، ليرتفع بذلك ضحايا السيول إلى 27 قتيلاً.

وقال الضابط بالدفاع المدني في الموصل، الرائد محمد وليد، إن «ثلاثة أشخاص، بينهم طفل في الثانية من عمره، لقوا حتفهم، أمس، جراء الأمطار والسيول التي اجتاحت تسعة أحياء سكنية في الجانب الأيمن من الموصل»، كما انهار جسر الحديد في ناحية القيارة جنوب الموصل بالكامل، وتسبب ذلك في مقتل شخص واحد وإصابة سبعة آخرين كانوا قرب الجسر.

كانت موجة سيول ضخمة اجتاحت مناطق متفرقة من العراق، الأسبوع الماضي، في أعقاب هطول كميات كبيرة من الأمطار، تسببت في مقتل 23 شخصاً وإصابة 20 آخرين، وتجريف الأراضي الزراعية وسقوط عدد من المنازل والمباني.

في سياق آخر، أعلن مركز الإعلام الأمني العراقي، أمس، تفجير 83 عبوة ناسفة في الأنبار غرب بغداد، وقال، في بيان، إن القوات في قيادة عمليات الأنبار ألقت القبض على مطلوب بقضايا إرهابية في مخيم العامرية، كما ألقت القبض على مشتبه فيه بناحية الوفاء. وأضاف أن القوات تمكنت من تفجير 40 عبوة ناسفة من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي في تقاطع السلام، كما فجّرت 32 عبوة أخرى خلال عملية تفتيش في منطقة البوحسان، و11 عبوة ناسفة في منطقة البوعبيد.