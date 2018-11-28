 قرقاش: يستحيل قيادة العالم العربي من عواصم إقليمية غير عربية - الإمارات اليوم

قرقاش: يستحيل قيادة العالم العربي من عواصم إقليمية غير عربية

قرقاش: جولة ولي العهد السعودي تؤكد موقع المملكة في محور الاعتدال العربي. أرشيفية

المصدر:
  • دبي - الإمارات اليوم
التاريخ:

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، أمس، أنه من المستحيل أن يقاد العالم العربي من عواصم إقليمية غير عربية، وأن الرهان على الرياض والقاهرة كنواة لتوجه وسطي معتدل، يقينا التغول الإقليمي في شؤوننا.

وقال قرقاش، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «جولة الأمير محمد بن سلمان العربية والتي بدأها في الإمارات في غاية الأهمية، فهي تؤكد موقع السعودية الأساسي في محور الاعتدال العربي وتتصل بزيارته إلى الأرجنتين ضمن اجتماع مجموعة 20، الدور السعودي لا غنى عنه لاستقرار المنطقة ولن تنجح الحملات المغرضة في تقويضه».

وأضاف في تغريدة ثانية: «أثبت النفوذ والتدخل الإقليمي أنه عنصر عدم استقرار في الشأن العربي ومن المستحيل أن يقاد العالم العربي من عواصم إقليمية غير عربية، ومن هنا يأتي رهاننا على الرياض والقاهرة كنواة لتوجه وسطي معتدل يقينا التغول الإقليمي في شؤوننا».

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