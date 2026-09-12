قرقاش يستعرض الآفاق الجيوسياسية في ضوء التحولات الإقليمية والدولية الراهنة

يشارك المستشار الدبلوماسي لصاحب السموّ رئيس الدولة، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، في فعاليات الدورة الـ24 من قمة الإعلام العربي، التي تُعقد أعمالها برعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، بتنظيم نادي دبي للصحافة.

وسيستعرض قرقاش، خلال جلسة رئيسة لمنتدى الإعلام العربي ضمن القمة، أهم المستجدات المتعلقة بالمشهد الجيوسياسي لمنطقة الخليج في ضوء التحولات الإقليمية والدولية الراهنة، وانعكاساتها على مستقبل المنطقة وأمنها واستقرارها.

وأعربت نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام رئيسة اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي، منى غانم المرّي، عن ترحيبها بمشاركة الدكتور أنور قرقاش، ووصفتها بأنها إضافة نوعية إلى أجندة القمة، لما يحمله من خبرة واسعة في الشؤون الإقليمية والدولية، ورؤية متعمقة ونظرة تحليلية شاملة للتحولات التي تشهدها منطقة الخليج وعلاقتها بما يحيطها من متغيرات إقليمية وعالمية متسارعة، مؤكدة أن «هذا الحوار المهم يثري نقاشات القمة حول أهم الموضوعات المؤثرة في حاضر ومستقبل المنطقة».

وتضم القمة تحت مظلتها ثمانية منتديات، تشمل: منتدى الإعلام العربي، ومنتدى الاتصال الحكومي، الذي يعقد للمرة الأولى ضمن القمة، والمنتدى الإعلامي العربي للشباب، ومنتدى الألعاب الإلكترونية، ومنتدى الأفلام، وقمة رواد التواصل الاجتماعي العرب، إلى جانب منتديات وفعاليات تقام بالشراكة مع مؤسسات إعلامية عالمية.

منى المرّي:

• مشاركة الدكتور أنور قرقاش تثري نقاشات القمة حول أهم الموضوعات المؤثرة في حاضر ومستقبل المنطقة.