«دبي للصحافة» يبحث تعزيز التعاون مع الإعلام القطري

اختتم نادي دبي للصحافة زيارة عمل إلى دولة قطر الشقيقة، استغرقت أياماً عدة، أجرى خلالها سلسلة من اللقاءات المهمة مع قيادات مجموعة من أهم المؤسسات الصحافية والإعلامية القطرية، وذلك في إطار سعي النادي المستمر نحو توثيق العلاقات مع المجتمع الإعلامي العربي، والحرص على اكتشاف مساحات جديدة للتواصل والتفاعل الإيجابي، من أجل مزيد من تبادل الخبرات والتجارب الناجحة لريادة تطوير الإعلام العربي.

كما شمل برنامج الزيارة حضور الفعالية العالمية الرائدة «وجهات نظر عالمية - Global Perspectives»، التي نظمتها شبكة CNN العالمية، بالتعاون مع المدينة الإعلامية في قطر، بمشاركة نخبة من المسؤولين وقادة الأعمال وصنّاع الرأي لمناقشة أبرز القضايا على الساحة العالمية، في العديد من المجالات الجيوسياسة والتكنولوجية والإعلام والثقافة.

وزار فريق النادي خلال وجوده في الدوحة عدداً من المؤسسات الإعلامية القطرية البارزة، في إطار جهوده لتعزيز التعاون الإعلامي الخليجي والعربي، وسعيه المستمر لتوسيع شبكة علاقاته الدولية، وإتاحة فرص نوعية أمام أعضائه للتواصل مع أبرز الشخصيات المؤثرة في قطاع الإعلام على المستويين الإقليمي والدولي، والاطلاع على الاتجاهات التي ترسم مستقبله.

وتركّزت النقاشات على استكشاف مجالات التعاون وتبادل الخبرات، والتعرف إلى أولويات المؤسسات الإعلامية، وما تتيحه التحولات المتسارعة في القطاع من فرص لتطوير المحتوى وأساليب إنتاجه وتوزيعه والوصول إلى الجمهور، فضلاً عن بحث سبل تعزيز التواصل بين الكفاءات الإعلامية لدى الجانبين.

وأكدت مديرة نادي دبي للصحافة، مريم الملا، أن «زيارة النادي إلى الدوحة تمثل فرصة لتعزيز التواصل مع المؤسسات الإعلامية القطرية، والتعرّف إلى تجاربها ومناقشة الطموحات والتحديات المشتركة التي تواجه العاملين في هذا القطاع الحيوي، كما تعكس حرصنا على بناء علاقات تمكن أعضاء النادي من التفاعل مع الخبرات الإقليمية والدولية، والمشاركة في النقاشات التي تتشكل من خلالها اتجاهات الإعلام، بما يعزز قدرتهم على الإسهام في تطويره».

وقالت الملا: «تعزيز الروابط بين المؤسسات الإعلامية الخليجية والعربية يشكل أساساً مهماً لتطوير قطاع الإعلام العربي، وتوسيع قدرته على مواكبة التحولات العالمية والمشاركة في صياغة مستقبل الصناعة»، مشيرة إلى أن تبادل الخبرات والتواصل الفعّال بين القيادات والكوادر الإعلامية يسهمان في بناء أرضية أوسع للعمل المشترك.