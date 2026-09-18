منى المرّي: دبي نجحت في بناء منظومة إعلامية تستقطب أبرز المؤسسات الدولية والإقليمية

أكدت نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة دبي، رئيسة نادي دبي للصحافة، منى غانم المرّي، أن دبي نجحت في بناء منظومة إعلامية ديناميكية تستقطب أبرز المؤسسات والكفاءات والخبرات الدولية والإقليمية، مشيرة إلى اعتزازها الدائم بالشراكات طويلة الأمد التي تجمعها بالمؤسسات الإعلامية العالمية التي اختارت الإمارة مقراً لأعمالها ومنطلقاً لعملياتها في المنطقة.

وتفصيلاً، زارت منى غانم المرّي، بالتزامن مع انعقاد «قمة الإعلام العربي 2026»، مكتب وكالة الأنباء الفرنسية في مدينة دبي للإعلام، حيث التقت قيادات الوكالة وفرق العمل، وهنأتهم بالتوسعة الجديدة للمكتب وزيادة عدد العاملين فيه، بما يعزز حضور الوكالة وعملياتها الإخبارية في منطقة الخليج.

وكانت سفيرة فرنسا لدى دولة الإمارات، ماري أودوار، قد افتتحت المكتب بعد توسعته، بحضور القنصل العام الفرنسي في دبي والإمارات الشمالية، جان كريستوف باريس.

وخلال الزيارة، قامت منى المرّي بجولة في المكتب، رافقها خلالها مدير الأخبار العالمية في وكالة الأنباء الفرنسية، فيل تشيتويند، والمدير الإقليمي للوكالة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عزالدين سعيد، ورئيس التحرير لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كريستيان أوتون، حيث اطلعت على عمليات الوكالة في دبي والمنطقة، والتقت أعضاء الفرق التحريرية والتشغيلية، وناقشت مع مسؤولي الوكالة أبرز التحولات التكنولوجية والمهنية التي تعيد تشكيل صناعة الإعلام عالمياً.

وتُعد وكالة الأنباء الفرنسية من أولى المؤسسات الإعلامية العالمية التي اتخذت من دبي مقراً لعملياتها في المنطقة، إذ يمتد حضورها في الإمارة لأكثر من ثلاثة عقود، لتواصل اليوم توسيع عملياتها وزيادة فرق العمل انطلاقاً من دبي، بما يعكس استمرارية العلاقة والثقة المتبادلة على مدى سنوات طويلة. ويشكل مكتبها في دبي قاعدة رئيسة لعملياتها الإخبارية في الخليج، وأحد مراكزها الرئيسة للتحرير في الشرق الأوسط وخارجه.

وأكدت منى المرّي أن دبي تعتز بالشراكات طويلة الأمد التي تجمعها بالمؤسسات الإعلامية العالمية التي اختارت الإمارة مقراً لأعمالها ومنطلقاً لعملياتها في المنطقة، مشيرة إلى أن استمرار هذه المؤسسات في النمو والتوسع من دبي، بعد عقود من انطلاق أعمالها فيها، يعكس قوة هذه الشراكات واستدامتها.

وقالت: «نقدّر في دبي مثل هذه الشراكات الممتدة مع المؤسسات الإعلامية العالمية، ونعتز بأن نرى المؤسسات التي اختارت دبي مقراً لها منذ عقود تواصل اليوم نموها وتوسعها من الإمارة. وتوسعة مكتب وكالة الأنباء الفرنسية وزيادة فريق عملها تعكسان الثقة المستمرة بدبي وما توفره من بيئة داعمة لنمو قطاع الإعلام وتطوره».

وأضافت: «نجحت دبي في بناء منظومة إعلامية ديناميكية تستقطب أبرز المؤسسات والكفاءات والخبرات الدولية والإقليمية، ونتطلع دائماً إلى تعزيز شراكاتنا مع مجتمع الإعلام العالمي، وتوفير البيئة التي تمكّن مؤسساته من النمو والابتكار وتطوير أعمالها».

وأشارت إلى أن تزامن توسعة المكتب مع انعقاد «قمة الإعلام العربي 2026» يأتي في وقت تجمع فيه القمة نخبة من أبرز القيادات والخبرات الإعلامية من المنطقة والعالم، مؤكدة أهمية استمرار الحوار والتعاون مع المؤسسات الإعلامية الدولية بما يسهم في مواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع.

من جانبه، قال مدير الأخبار العالمية في وكالة الأنباء الفرنسية، فيل تشيتويند: «يسعدنا توسيع حضورنا في دبي، التي تمثل موقعاً محورياً للوكالة، وحلقة وصل بين الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا».

وشارك فيل تشيتويند في فعاليات «قمة الإعلام العربي 2026» التي اختتمت فعالياتها أمس، متحدثاً إلى جانب نخبة من الشخصيات الإعلامية من المنطقة والعالم.

منى المرّي:

• دبي تعتز بالشراكات طويلة الأمد التي تجمعها بالمؤسسات الإعلامية العالمية التي اختارت الإمارة مقراً لأعمالها ومنطلقاً لعملياتها في المنطقة.