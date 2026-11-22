قال المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة الدكتور أنور بن محمد قرقاش، في تدوينة عبر منصة "إكس": "بموازاة الحرب مع إيران والجبهات الساخنة التي تستحوذ على الاهتمام، تتشكل ملامح تنافس جيوسياسي موازٍ لا يقل خطورة، وتنعكس تداعياته على دول الخليج والعالم العربي. وما نشهده من توظيف للأدوات الإعلامية والمالية ليس سوى قمة جبل الجليد لصراع أوسع على النفوذ وإعادة تشكيل التوازنات الإقليمية. وما يزيد المشهد تعقيداً تباين مواقف دول مجلس التعاون وغياب الاصطفاف الخليجي الموحد تجاه هذه التحولات".

وأضاف: "مرحلة تستدعي وعياً استراتيجياً وإدراكاً أعمق للمصالح والمخاطر المشتركة".