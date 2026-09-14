قرقاش: الدول لا تبني مكانتها بالسجالات بل بما تنجزه لشعوبها

أكد المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، أن الدول لا تبني مكانتها بالسجالات بل بما تنجزه لشعوبها.

وقال قرقاش في تدوينة عبر منصة "إكس": "في بيئة عربية وإقليمية يكثر فيها الضجيج والمزايدات، وتختلط فيها الحقائق بالتضليل، من المهم أن تواصل الإمارات نهجها بثبات، مستندة إلى ثلاث ركائز واضحة: الاستقرار السياسي، والإنجاز الاقتصادي، والتسامح الاجتماعي والديني، فالدول لا تبني مكانتها بالسجالات، بل بما تنجزه لشعوبها".

وأضاف: "لنتذكر أن الضجيج عابر والإنجاز هو الذي يبقى".