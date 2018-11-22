121 ألف دولار نظير محاضرة لبوريس جونسون

المصدر: لندن - د ب أ

يبدو أن الحياة خارج الحكومة البريطانية مربحة بالنسبة لوزير الخارجية السابق بوريس جونسون.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرغ الاقتصادية الأميركية،اليوم، أن جونسون قد حصل على أكثر من 94 ألفا و500 جنية استرليني (121 ألف دولار) من صندوق التحوط «غولدن تري» لإدارة الأصول ومقره نيويورك مقابل محاضرة ألقاها على مدار ساعتين في وقت سابق من هذا الشهر.

كما أن تم التكفل بمصاريف السفر والإقامة، وفقا لملف تم تقديمه للبرلمان البريطاني.

وتقول بلومبرغ إن أتعاب جونسون تفوق نظيرتها لوزير الخزانة السابق جورج أوزبورن، الذي تقاضى ما يزيد قليلاً على 85 ألف جنيه استرليني من مجموعة سيتي غروب المصرفية مقابل محاضرتين في عام 2016 بعد إقالته من الحكومة.

وجونسون هو بالفعل أحد أعضاء البرلمان الذي يحصل على مبالغ جيدة عن عمله الخارجي - حيث يتقاضى 250 ألف جنيه سنويا نظير كتابته عمودا في صحيفة «تلغراف» البريطانية.

كان صندوق التحوط «غولدن تري» الذي يدير أصولا بحوالي 28 مليار دولار، قد استحوذ مع مساهمين آخرين على صحيفة «آي» الوطنية و200 من الإصدارات الأخرى بعد انهيار مؤسسة جونتسون برس في وقت سابق من الشهر الجاري.