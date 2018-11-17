بالصور.. وفاة متظاهرة وإصابة 47 في "احتجاجات الوقود" بفرنسا

المصدر: باريس - د ب أ

لقيت متظاهرة حتفها في فرنسا بعدما دهستها سيارة، وأصيب 47 آخرون، اليوم السبت، خلال مظاهرات شعبية احتجاجا على ارتفاع أسعار البنزين والديزل، وخطط الحكومة لزيادة الضرائب على وقود المركبات.

وأكد وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستنر أن 24 شخصا اعتقلوا، وتم احتجاز 17 منهم لدى الشرطة، لافتا إلى أنه جرى تنظيم نحو ألف مسيرة عبر البلاد، شارك فيها نحو 50 ألف متظاهر.

ودعت حركة احتجاجية في فرنسا، لم يبدوا أن لها أي قيادة مركزية، إلى خروج متظاهرين يرتدون «سترات صفراء» إلى الشوارع، كما تمت الدعوة عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى إقامة حواجز، وتوقع المسؤولون قيام متظاهرين بعرقلة المرور على الطرق السريعة، من خلال قيادة السيارات ببطء على عدة حارات.

وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب عن إجراءات تحفيز لمساعدة سائقي السيارات، بما في ذلك منحة قيمتها أربعة آلاف يورو (4559 دولارًا) للأسر الأكثر فقرا، لاستبدال سياراتهم القديمة بسيارات جديدة أقل استهلاكًا للوقود.